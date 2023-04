Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag das Rücklicht eines Minis in Rechberghausen beschädigt und ist anschließend davongefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Flüchtige Splitter von seinem Wagen eingesammelt hat. Diese Annahme lege das Schadensbild nahe, teilten die Beamten mit. Teile der Rückleuchte vom Mini fand die Polizei auf der Straße. Sie vermutet, dass der Unbekannte zwischen 16 Uhr am Samstag und 1.40 Uhr am Sonntag gegen das in der Reichenhardtstraße abgestellte Auto stieß. Der Schaden am Mini soll rund 1000 Euro betragen.