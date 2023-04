Ein 44-jähriger Autofahrer war am Freitag, 21.4.2023, gegen 14:45 Uhr auf der die Hauptstraße in Ottenbach in Richtung Krummwälden unterwegs. Während der Fahrt verlor der Mann kurzzeitig das Bewusstsein und kam dabei mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr.

Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Dort kollidierte er mit dem Auto eines entgegenkommenden 47-Jährigen. Beim Zusammenstoß überschlug sich der Wagen des 44-Jährigen und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt und musste in einer Klinik gebracht werden. Der entgegenkommende Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.