Am Dienstagabend (03.10.) ereignete sich auf der K1424 zwischen Jebenhausen und Heiningen (Landkreis Göppingen) ein schwerer Unfall. Nach ersten Informationen eines Pressesprechers der Polizei Ulm geriet in den Abendstunden ein Dacia in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegekommenden Auto zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt.

Die Strecke war zwischenzeitig gesperrt, um die Verletzten zu versorgen und die Unfallstelle zu räumen.

Weitere Informationen folgen.