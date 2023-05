Kurz vor 21 Uhr am Samstag war ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Hohenstaufenstraße in Göppingen unterwegs. Wohl wegen eines Fahrfehlers kam er auf Höhe des Stadions nach rechts von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit. Er prallte mit seiner Aprilia gegen ein Auto, das ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. Dabei erlitt der Kradfahrer leichte Verletzungen. Vorsichtshalber wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Kleinkraftrad entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Den Schaden an dem Kia schätzt die Polizei auf rund 6500 Euro.