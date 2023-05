Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 52-Jähriger in einem Skoda die Willi-Bleicher-Straße in Richtung Jebenhäuser Straße. Der Fahrer bog anschließend nach links in die Bahnhofstraße ein.

Gegen Hecke und Zaun gefahren

Beim Abbiegen verlor der Mann die Kontrolle über das Auto und kam von der Straße ab. Er überfuhr infolgedessen eine Verkehrsinsel sowie eine Hecke. Anschließend kollidierte der Skoda mit einem Zaun. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf und fertigte eine Schadensmeldung an den städtischen Betriebshof. Sie schätzt den Schaden am Skoda auf rund 8.000 Euro. Der Schaden am Zaun und der Hecke wird auf etwa 200 Euro geschätzt.