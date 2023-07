Am Samstagabend wurde ein vierjähriges Kind bei einem Unfall in Göppingen verletzt.

Wie die Polizei berichtet, rannte der Junge unvermittelt in der Schwabstraße auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Zum Glück wurde er nur leicht verletzt. Im Beisein seiner Mutter wurde der Vierjährige in eine Klinik zu weiteren Untersuchungen transportiert. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, teilte die Verkehrspolizei Mühlhausen mit.