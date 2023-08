Am Dienstag (08.08.) Gegen 13.35 Uhr parkte ein 57-Jähriger den Suzuki auf einem Parkplatz in der Christophsbad-Allee. Hierbei vergaß er wohl, die Handbremse anzuziehen. Das Auto rollte nach vorne und kollidierte mit einem parkenden Ford.

Das Polizeirevier Göppingen nahm den Unfall auf. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Schaden.

Geringer Sachschaden

Die Polizei weist darauf hin: Wer sein Auto abstellt, muss es laut Straßenverkehrsordnung mittels Handbremse und durch Einlegen eines Ganges zweifach sichern.

An Pkw sind in Deutschland Handbremsen oder andere Feststellbremsen vorgeschrieben. Parkt man sein Fahrzeug auf einer abschüssigen Straße, dient die Benutzung dieser Bremse dazu, dass das Auto nicht wegrollt, sondern sicher steht. Vergesst man das Anziehen der Handbremse bei Gefälle und entstehen durch das Abrollen des Fahrzeuges Schäden, werden diese in der Regel nicht von der Versicherung getragen.