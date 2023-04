Ein 18-jähriger Fahranfänger hat t beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der junge Mann war am Freitag gegen 23.15 Uhr mit einem BMW in Göppingen unterwegs. Eine Streife des Polizeireviers Göppingen, die zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz im Bereich der Kreuzung Ulmer Straße/Am Autohof stand, konnte den jungen Mann beobachten. Er bog zunächst von der Ulmer Straße in die Reutlinger Straße ab.

Polizisten hören lauten Knall

Die Beamten konnten in der Folge beobachten und hören, wie der junge Mann sein Auto stark beschleunigte und in der Folge mit quietschenden Reifen von der Reutlinger Straße nach links in die Esslinger Straße abbog. Hier verlor sich der Sichtkontakt. Allerdings vernahmen die Beamten kurz darauf einen lauten Knall. Sie fuhren deshalb sofort in die Esslinger Straße. Hier konnten die Beamten feststellen, dass der BMW bis zur Hälfte unter einem geparkten Lkw feststeckte. Die beiden Fahrzeuginsassen waren bereits aus dem Auto geklettert.

Beide Insassen leicht verletzt

Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer waren leicht verletzt worden. Sie wurden in einem Krankenhaus behandelt werden. Der BMW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 9000 Euro. Der junge Mann erhält nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.