Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Pedelec kam es am Donnerstag in Göppingen. Der 63-jährige Radfahrer zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Kurz nach 21 Uhr war ein 70-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Lorcher Straße in Richtung EWS-Arena gefahren. Beim Kreisverkehr übersah er wohl den Radler im Kreisel. Sanitäter brachten den 63-Jährigen in eine Klinik.

Nach gesicherten NWZ-Informationen trug der Radfahrer einen Helm, was schlimmere Verletzungen verhinderte. Der Helm wurde bei dem Aufprall stark beschädigt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3000 Euro.