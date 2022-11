An der Stadthallen-Kreuzung in Göppingen hat ein Autofahrer eine Fußgängerin am Zebrastreifen angefahren. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, bog der 21-jährige Fahrer von der Friedrich-Ebert-Straße nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße ab und hat wohl die Fußgängerin am Zebrastreifen übersehen. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in eine Klinik.