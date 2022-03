Die Feuerwehr musste eine Frau am Freitag gegen 9.45 Uhr nach einem Unfall aus ihrem Auto befreien. Laut Berichten fuhr sie in Faurndau mit ihrem VW auf der Rechberghäuserstraße in Richtung Rechberghausen. Als sie diese in die Sommerhalde verlassen wollte, kam sie von der Fahrbahn ab und schanzt...