Am Mittwoch ist es zu einem Unfall mit hohem Schaden in Eislingen gekommen. Gegen 17.30 Uhr war ein 35-Jähriger mit einem VW Passat in der Friedhofstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs.

Autos stoßen auf der Kreuzung zusammen

Zeitgleich fuhr ein 38-Jähriger mit einem VW Golf in der Alexanderstraße. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Das übersah der 35-Jährige wohl.

Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Polizei Eislingen, Telefon (07161) 851-133, nahm den Unfall auf. Sie schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.