Einen hohen Sachschaden von zusammen etwa 30.000 Euro ist bei einem Unfall in Eislingen entstanden. Dabei wurde ein 21-Jähriger leicht verletzt. Ursache des Zusammenstoßes, der am Mittwoch gegen 9.45 Uhr in der Kreuzung Holzheimer und Poststraße passiert ist, war wohl eine Verletzung der Vorfahrt. Eine 46-Jährige fuhr mit einem VW in der Poststraße. Als sie in die Holzheimer Straße einfahren wollte, übersah sie wohl die Vorfahrt, die ein 61-Jähriger im Skoda hatte.

Fahrer und Fahrerin bleiben unverletzt

Die 46-Jährige und der 61-Jährige blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Der 21 Jahre alte Beifahrer im VW erlitt leichte Verletzungen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden am VW auf rund 20.000 Euro, am Skoda auf ungefähr 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten VW von der Unfallstelle.