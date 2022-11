Am Montag ist ein 35-Jähriger in Ebersbach mit einem Bus zu weit nach links gekommen und hat einen BMW gestreift. Gegen 7.30 Uhr war der Mann im Linienbus in der Leintelstraße in Richtung Reichenbach unterwegs. Ihm kam eine 50-Jährige mit einem Auto entgegen. Auf der engen Fahrbahn fuhr der Bus nicht möglichst weit rechts und die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.