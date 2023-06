Ein Autofahrer ist am Montag in Ebersbach gegen ein geparktes Auto gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr in der Kirchäckerstraße. Der 52-jährige Fahrer des Mercedes war in Richtung Stadtmitte unterwegs. Dabei kam er zu weit nach rechts und stieß mit einem geparkten Smart zusammen. Der wurde auf den Gehweg geschoben und prallte gegen eine Begrenzungsmauer.

Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme ermittelte, stand der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol. Das bestätigte der Alkomattest. Der Mann musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einbehalten.

Abschleppwagen holen die Autos ab

Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 7.500 Euro. Abschlepper bargen die Autos. An der Mauer ist kein Schaden entstanden.