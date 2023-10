In Bünzwangen ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, war eine Hyundai-Fahrerin gegen 16 Uhr dabei, aus ihrer Grundstücksausfahrt in der Gotenstraße herauszufahren. Dabei verwechselte sie den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang und fuhr aus Versehen über eine Böschung in den Nachbarsgarten. Niemand wurde bei dem Unfall verletzt. Die Feuerwehr sicherte das Auto davor, abzukippen, bis es abgeschleppt werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro.

Bei einem Unfall auf der A8 bei Gruibingen sind in der Nacht auf Dienstag drei Personen leicht verletzt worden. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung München rund eine Stunde gesperrt werden.