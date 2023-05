Ein Sachschaden von etwa 7000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 15.25 Uhr bei Donzdorf. Laut Polizei hat ein 49-jähriger BMW-Fahrer an der Einmündung der Reichenbacher Straße in die B466 die Vorfahrt einer 67-Jährigen missachtet, die in Richtung Süßen fuhr. Deren Suzuki wurde wohl von dem 49-Jährigen übersehen.

Unfallwagen blockieren die Fahrbahn

Es kam zum Zusammenstoß der Autos, die Airbags lösten aus. Verletzt wurde niemand. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 16.45 Uhr war die Straße wieder frei. Bis dahin kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die beschädigten Fahrzeuge mitten auf der Fahrbahn standen.