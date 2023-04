Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt nicht beachtet hat, kam es am Montag zu einem Unfall mit einem VW. Gegen 6.10 Uhr war die 54-Jährige mit ihrem Fiat in Bartenbach unterwegs. An der Einmündung vom Mühlenweg bog sie nach rechts in die Lorcher Straße ein.

4000 Euro Sachschaden

Von links kam ein 61-Jähriger mit seinem VW, der Richtung Göppingen fuhr und Vorfahrt hatte. Die 54-Jährige übersah wohl den VW, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Dadurch stießen beide Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 4000 Euro. Die Polizei Göppingen nahm die Ermittlungen auf.