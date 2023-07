Nicht aufgepasst hat laut Polizeiangaben ein Sprinterfahrer am Montag in Albershausen. Der 25-Jährige war im Wohngebiet Gemeindeländer unterwegs und ist in der Eichenstraße gegen einen geparkten Anhänger gefahren. Der stand am rechten Fahrbahnrand. Bei dem Unfall wurde der Sprinter beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr.