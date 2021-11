Gegen 15.30 Uhr befuhr der Junge mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Gruibingen in Richtung Mühlhausen. Schließlich bog er rechts ab, schnitt dabei die Kurve und stieß mit einem VW zusammen. Die 53-jährige Fahrerin des Autos war laut Polizei so überrascht, dass sie nicht mehr reagieren konnte. Der Junge stürzte und zog sich eine leichte Verletzung am rechten Knie zu.