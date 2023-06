Ein 18-Jähriger ist am Mittwochabend (28.06.2023) bei Wangen im Kreis Göppingen mit seinem Motorrad verunglückt und schwer verletzt worden. Der junge Mann war aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seiner Maschine in einem Feld gelandet. Dabei wurde er schwer verletzt, zwei Rettungsfahrzeuge und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Der 18-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Straße zwischen Oberberken und Wangen war rund eine Stunde gesperrt.

Unfallursache noch unklar - Polizei ermittelt.

Warum der Motorradfahrer von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Zeugen berichteten, er sei weder zu schnell gefahren noch sei ein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt gewesen. Die Polizei ermittelt.

Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro.