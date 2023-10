Am Freitag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger die Straße von Adelberg in Richtung Schorndorf mit seinem Motorrad der Marke Honda.

Autofahrer unaufmerksam

An der Einmündung zur Straße zwischen Oberberken und Schorndorf hielt er an der Stoppstelle, was ein 23-jähriger Autofahrer in einem Opel zu spät bemerkte.

Er fuhr auf das stehende Motorrad auf, wodurch der 39-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Schadenshöhe: etwa 8000 Euro.