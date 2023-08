Ein Autowrack, ein beschädigter Lkw, Blaulicht: Der Anblick, der sich im Hochbergtunnel bietet, lässt Schlimmes erahnen. In dem Tunnel auf der B466 bei Donzdorf kam es am Dienstagmittag (8. August) zu einem Unfall, an dem ein Auto und ein Lkw beteiligt sind. Nach ersten Informationen sind die beiden Fahrzeuge frontal zusammengestoßen, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt.

Unfall auf B466 bei Donzdorf: Autofahrer verletzt

Bei dem Crash, der sich kurz vor 12 Uhr ereignet hat, wurde der Autofahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar. Auch über die Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch nichts bekannt.

Für den Einsatz, an dem auch die Feuerwehr beteiligt war, war die B466 zeitweise gesperrt.