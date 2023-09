Am Dienstag kam es bei Adelberg zu einem Unfall, nachdem eine Frau an einer Stoppstelle wohl ein Motorrad übersah. Kurz nach 15.15 Uhr war eine 82-Jährige mit ihrem Mercedes in der Kirchstraße unterwegs. Sie fuhr vom Kloster kommend an die Kreuzung zur L 1147 heran. Wie die Polizei berichtet, hielt sie zunächst an der Stoppstelle an.

Zusammenstoß kann nicht verhindert werden

Anschließend fuhr sie in die Kreuzung ein, um geradeaus weiter über die Landstraße in Richtung Kirchstraße/Ortsmitte zu fahren. Von links kam ein 17-Jähriger mit einem Leichtkraftrad. Der hatte Vorfahrt. Trotz eines Ausweichmanövers und einer Bremsung des Yamaha-Fahrers kam es zum Zusammenstoß.

Das Motorrad krachte in das linke seitliche Heck des Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto um 180 Grad. Der 17-Jährige kam mit seiner Maschine zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Auch die Autofahrerin zog sich Verletzungen zu.

Motorradfahrer kommt ins Krankenhaus

Rettungskräfte brachte den Motorradfahrer in eine Klinik. Die mutmaßliche Unfallverursacherin konnte nach kurzer Behandlung vor Ort nach Hause. Ein Abschlepper barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Uhingen ermittelt nun, warum es zum Unfall kam.

Leichte Verkehrsbehinderungen

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Seniorin den heranfahrenden Motorradfahrer nicht gesehen. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf 10.000 Euro, an der Yamaha auf 8.000 Euro. Gegen 17.20 Uhr war der Unfall aufgenommen und die Fahrbahn wieder frei. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.