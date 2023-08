Am Mittwochmittag (23.08) gegen 16.15 Uhr befuhr die Autofahrerin mit ihrem Mercedes die kurvenreiche L1075 von Göppingen in Richtung Hohenstaufen. Als sie die Fahrbahn nach links in eine Abfahrt verlassen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

Straße komplett gesperrt

Die zwei Insassen im Fahrzeug wurden verletzt und in eine Klinik verbracht. Die L1075 war kurzzeitig komplett gesperrt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.