Zu schnell ist ein 24-Jähriger in seinem Ford Mustang auf der B10 auf nasser Fahrbahn unterwegs gewesen. Gegen 20.45 Uhr am Sonntag fuhr der Mann an der Anschlussstelle Holzheim auf die B10 in Richtung Eislingen und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn verlor der 24-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, berichtet die Polizei.

Beifahrerin bleibt unverletzt

Der Mustang kollidierte mehrfach mit der Mittelleitplanke. Das Polizeirevier Göppingen schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 50.000 Euro. Durch den Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Seine 22-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.