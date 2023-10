Am Sonntag ist bei einem Unfall auf der B10 bei Süßen ein hoher Sachschaden entstanden. Gegen 7.15 Uhr fuhr eine 31-Jährige in einem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Ulm.

Fahrerin rammt Leitplanke

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin des Mercedes Höhe Süßen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf und ermittelt nun, wie es zum Unfall kam. Der Schaden am Auto wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Der Schaden an der Fahrbahnbegrenzung beträgt rund 8000 Euro.