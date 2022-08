Weil er eine Spur aus Kühlmitteln hinterlassen hat, hat die Eislinger Polizei am Dienstag einen Flüchtigen geschnappt, der zuvor einen Unfall verursacht hatte. Es stellte sich heraus, dass der 33-Jährige betrunken war und ohne Führerschein fuhr.

Gegen 7 Uhr fuhr der 33-Jährige mit seinem Audi auf der B10 in Richtung Ulm und wollte über die Ausfahrt Eislingen-Ost nach Salach fahren. Dabei stieß er in einer Kurve gegen die Leitplanke, berichtet die Polizei. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer.

Durch einen aufmerksamen Zeugen kam die Polizei dem Mann auf die Spur. Indem die Beamten dem auslaufenden Kühlmittel folgten, fanden sie den Flüchtigen an dessen Arbeitsplatz. Der 33-Jährige stand dabei deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Test bestätigte, dass er viel zu viel intus hatte. Die Ermittler fanden außerdem heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Der Mann musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Die Polizei schätzt den Schaden am Audi auf etwa 4000 Euro. Der 33-Jährige erhält mehrere Anzeigen.