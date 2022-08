Die Polizei hat am Freitag, den 5.8. gegen 16.45 Uhr einen Ladenbesitzer in Göppingen beim illegalen Tierhandel erwischt. Dabei stellten sie fest, dass in einem Schaufenster in der Friedrichstraße eine Katzenmutter mit fünf Katzenbabys saß. Die Kätzchen wurden für 650 Euro zum Kauf angeboten.

D...