Autofahrer, die auf der B297 unterwegs sind, müssen zwischen Freitagabend und Sonntagmittag mit einem größeren Verkehrshindernis rechnen. Wie das Straßenbauamt mitteilt, stehen Belagsarbeiten an der Fahrbahn an. Deswegen wird von 13. Mai, ab 19 Uhr, bis 15. Mai, etwa 14 Uhr, die Bundesstraße in Rechberghausen zwischen der Abzweigung zur Zachersmühle (L 1147) und Birenbach gesperrt. Die Arbeiten dienten der Verkehrssicherheit, teilt das Straßenbauamt mit. Die Arbeiten könnten „nur unter einer Vollsperrung erfolgen und werden daher an einem Wochenende durchgeführt“, so die Behörde.

Der Verkehr von Rechberghausen kommend wird über die L 1147 über Adelberg und Schorndorf auf die B29 Richtung Lorch umgeleitet. Der Verkehr von Lorch kommend wird in Wäschenbeuren auf die K 1405 über Maitis auf die K 1450 und schließlich auf die L 1075 über Hohenstaufen Richtung Göppingen umgeleitet.

Die Sperrung wirkt sich auf den Busverkehr aus. Weitere Informationen stehen im Internet auf der Homepage des Verkehrsverbunds Stuttgart: vvs.de/verkehrsmeldungen/fahrplanaenderungen. Das Straßenbauamt bittet laut einer Mitteilung alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen.