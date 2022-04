Seit ein paar Wochen sind zwei ukrainische Jugendliche in der C-Jugend des 1. FC Eislingen aktiv. Erst kurz davor waren sie in Deutschland angekommen. Ein Eilantrag beim Württembergischen Fußball-Verband (WFV) machte es möglich, dass der 2008 in Odessa geborene Nichita bereits Mitte März für ...