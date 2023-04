Auf der Tagesordnung des Gemeinderats war 277.1 nicht vertreten, aber in der Stadtpolitik, in Leserbriefen und in verschiedenen Internetforen spielt das Verbot, auf einem Teil der Eislinger Hauptstraße Fahrräder zu überholen , eine große Rolle. „Der Unmut ist heftig, weit über die Stadtgrenzen...