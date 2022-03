In Uhingen steht am Montag ein Thema auf der Tagesordnung, das es in sich hat: Die lange erwartete Auflösung des Verbands für ein gemeinsames Gewerbegebiet mit Ebersbach. Weil sich beide Städte darüber nicht einigen konnten, wurde Landrat Edgar Wolff als Schlichter gerufen, es gab Gesprächsrun...