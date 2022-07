Die Anfänge waren bescheiden: 28 Männer turnten in der Bartenbacher Gärtnerei Breitenbücher beim Friedhof oder bei schlechtem Wetter in der Scheune eines nahen Bauernhofs. Die erste Vereinsfahne kauften sie ein paar Jahre später bei einem Kassenstand von 98 Pfennigen. In der Not der Nachkrieg...