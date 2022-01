Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Göppingen ist am Dienstag wieder leicht gestiegen, auf 481 gegenüber 444 am Montag. Es wurden 374 Corona-Neuinfektionen gemeldet, Todesfälle gab es keine. In der Göppinger Klinik am Eichert wurden am Dienstag, Stand 8.30 Uhr, zehn Covid-Patienten und sieben Verd...