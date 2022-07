Auch über das Wochenende hielt die Begeisterung an. Klaus Riegert, Initiator der Benefizrundfahrt Tour de Kreisle zugunsten des Hospizes in Faurndau, kann es immer noch nicht fassen. Mit 42 605 Euro hatte der Vorsitzende des Hospizvereins zum Abschluss der 20. Auflage der Tour am Freitagnachmitta...