Jetzt ist es sicher: Das am 11. August in Ottenbach aufgefundene tote Kalb ist nicht von einem Wolf gerissen worden. Darüber informierte am Montag die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA). Laut einer Pressemitteilung des Umweltministeriums war das Kalb erst einen Tag alt. „Die Todesursache war nicht feststell­bar; der Einfluss eines Wolfs konnte dennoch ausgeschlossen werden. Das Ergebnis der genetischen Probe, die an der Fraßstelle genommen wurde, weist einen Hund nach“, teilte das Ministerium mit.