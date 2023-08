Ein junger Mann aus dem Landkreis Göppingen verständigte am Sonntagmorgen gegen 1.29 Uhr die Feuerwehr, weil sein Auto auf der Uhinger Nassachstalstraße in Höhe der Einmündung Heerstraße aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten war. Als die Feuerwehr Uhingen eintraf, stand der Alfa Romeo nach Angaben der Polizei vollkommen in Flammen. Da der Brand im Bereich der Batterie ausgebrochen ist, wird ein technischer Defekt vermutet. Am Fahrzeug, bei dem es sich nach Angaben der Polizei um keinen Verbrenner handelt, entstand Totalschaden. Auf der Straße wurde der Asphalt auf 4 Quadratmetern zerstört. Ein Abschleppunternehmen nahm das völlig zerstörte Auto mit.