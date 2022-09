Wie die Polizei mitteilt, war ein 52-Jähriger am Mittwoch gegen 10.10 Uhr mit seinem Lkw auf der Donzdorfer Straße in Schwäbisch Gmünd in Richtung Rechberg unterwegs. Dort erfasste der Lastwagen einen 83 Jahre alten Fußgänger und überrollte ihn. Der Passant verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 zu melden.

