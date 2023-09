Bußgeld, Fahrverbot und Punkte in Flensburg: Für einen Autofahrer in Uhingen wäre es besser gewesen, er hätte sich an die erlaubte Geschwindigkeit gehalten.

Am Sonntag, 3.9.2023, kontrollierte die Polizei in Uhingen Verkehrsteilnehmer, die zu schnell fuhren. Zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr fanden die Tempokontrollen auf der K1412 statt.

Fast doppelt so schnell wie die Polizei erlaubt

In dieser Zeit kontrollierten die Beamten sechs Fahrer und Fahrerinnen, die zu schnell unterwegs waren. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde bei erlaubten 50 Stundenkilometern mit 97 Kilometern pro Stunde gemessen. Das bedeutet ein Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot, teilt die Polizei mit.