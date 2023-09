Das Expertenteam, das heute den Anrufern und Anruferinnen zur Verfügung steht, besteht aus sechs Fachleuten der Region, die aus verschiedenen Bereichen kommen und somit zu den unterschiedlichsten Themen Auskunft geben können.

Wer sich weiterbildet, ist dauerhaft ein gefragter Mitarbeiter

Egal, ob man sich für eine Förderung der Karriere, eine Umorientierung vor dem Wiedereinstieg oder einfach eine Erweiterung des eigenen Horizonts interessiert: Die Angebote der Netzwerkmitglieder sind vielfältig. Die Experten sind sich einig: Wer sich weiterbildet, ist ein dauerhaft gefragter Mitarbeiter – und gerade auch in Krisenzeiten unverzichtbar. Darum sollte man sich genau informieren. Das kann man bei der NWZ-Telefonaktion bestens tun.

Von der BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH Göppingen ist Karin Nagel erreichbar. Die Vorsitzende des Netzwerks für berufliche Fortbildung informiert über das gesamte Spektrum an Weiterbildungsangeboten.

Über berufliche Weiterbildungen mit IHK-Abschlüssen (Industrie-, Handels-, Wirtschafts-, Bankfachwirte und Betriebswirte), aber auch über Konfliktmanagement, Zeitmanagement und Gehaltsverhandlungen, gibt Petra Schall von der Akademie der Kaufmännischen Schule Göppingen Auskunft.

Zum facettenreichen Angebot des Bildungszentrums GARP gibt Concetta Artino Nicoli Auskunft.

Auch Daniel Roedel, Fachbereichsleitung an der Volkshochschule Göppingen, weiß über interessante Angebote Bescheid. Er informiert über kaufmännische Fortbildungen, EDV-Kurse, Firmenkurse und verschiedene allgemein anerkannte Schulabschlüsse.

Information und Beratung aus erster Hand von Experten

Das Thema kaufmännische Weiterbildung sowie den Bereich der Erzieheraus- und Weiterbildung – insbesondere auch für Berufsrückkehrer – übernimmt Claudia Templin von der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA).

Allgemeine Informationen zu Fort- und Weiterbildung und den hohen Standards im Netzwerk Fortbildung gibt Veronika Erler vom Regionalbüro für berufliche Fortbildung.

„Die Telefonaktion ist eine gute Möglichkeit, sich aus erster Hand bei den Experten zu informieren, die individuell beraten und gleich am Telefon Impulse geben können“, sagt die Netzwerk-Vorsitzende Karin Nagel.

Info Die Experten sind am heutigen Mittwoch, 27. September, von 16 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer (07161) 204-277 zu erreichen. Auch per Whats-App können Fragen gestellt werden. Nachrichten können im Aktionszeitraum an 0163-5441111 gesendet werden.