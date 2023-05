„Teamviewer ist ein gesundes und erfolgreiches Unternehmen mit führenden Software-Lösungen in einem attraktiven Markt. Unser einzigartiges Finanzprofil vereint zweistelliges Umsatzwachstum mit starken Margen und hoher Cash-Generierung.“ Vorstandschef Oliver Steil ließ auf der Hauptversammlung das abgelaufene Geschäftsjahr Revue passieren und zeigte sich zufrieden: „Wir haben deutlich gezeigt, dass wir auch in einem Markt erfolgreich sein können, der von makroökonomischen Unsicherheiten geprägt ist.“

Teamviewer ist keine AG mehr

Auf der virtuell abgehaltenen Hauptversammlung der Teamviewer SE waren 56,84 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Umwandlung der AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europae, SE) war am 15. März durch Eintragung in das deutsche Handelsregister abgeschlossen worden.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu, einschließlich der Erweiterung des Aufsichtsrats auf acht Mitglieder. Mit der Wahl von Swantje Conrad und Christina Stercken wurde der Anteil der weiblichen Mitglieder in dem Gremium deutlich auf nun 37,5 Prozent erhöht. Zusammen mit Dr. Abraham (Abe) Peled, Axel Salzmann, Ralf W. Dieter, Stefan Dziarski, Dr. Jörg Rockenhäuser und Hera Kitwan Siu bilden die beiden neuen Mitglieder nunmehr den Aufsichtsrat von Teamviewer. In der Aufsichtsratssitzung unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Ralf W. Dieter zum Vorsitzenden und Dr. Abraham (Abe) Peled zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, teilt das Göppinger Unternehmen mit.

Der Aufsichtsrat wählte auch die Mitglieder seiner Ausschüsse. Swantje Conrad wurde als Vorsitzende des Prüfungsausschusses und Dr. Abraham (Abe) Peled als Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungsausschusses gewählt.