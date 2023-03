Gähnende Leere am Bahnhof in Göppingen. Weder in der Bahnhofshalle noch auf den Bahnsteigen sind Menschen unterwegs. Wo sonst Reisende durch die Unterführung hetzen oder sich noch schnell am Fahrkartenautomaten ein Ticket kaufen, spielt der kalte Wind mit einem Bonbonpapier. „EVG-Streik, Fern- ...