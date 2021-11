Seit Januar hoppeln in Uhingen-Diegelsberg acht „Mini-Hasen“ die kleine Rutschbahn herunter, spielen in der Puppenküche oder am Motorik-Krokodil. Sie essen und schlafen gemeinsam oder genießen die vielen anderen Spielmöglichkeiten. Derer gibt es drinnen und draußen jede Menge.

Sandra Hodzic h...