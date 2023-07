Mit einem tätlichen Angriff endete eine kleine Auseinandersetzung, die sich am Sauerbrunnen in Hattenhofen abgespielt hat. Wie die Gemeindeverwaltung berichtet, war die Angegriffene eine Gemeinderätin, die den Vorfall in öffentlicher Gemeinderatssitzung schilderte. Demnach hat die Erzieherin einen Motorradfahrer, der am Sauerbrunnen geparkt habe, auf sein Falschparken hingewiesen. Der Mann habe verblüffend reagiert: Er begann, die Erzieherin und ihre Schützlinge, mit denen sie unterwegs war, zu fotografieren.

Kinder fotografiert

Das darf man nicht. Darauf wies die Erzieherin den Mann hin und forderte, die Fotos von den Kindern zu löschen. Daraufhin sei der Mann ausfällig geworden, erst verbal und dann mit Schlägen, berichtet die Gemeindeverwaltung. Die Polizei wurde gerufen und nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Der Mann ist dem Hattenhofer Rathaus bekannt, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde, und zwar als Querulant. Er komme aus in einer Nachbargemeinde.