Ein Event-Wochenende, so die Stadtverwaltung, beginnt an diesem Freitag in Süßen. Es wird Street Food Fiesta, Süßener Bummel und Krämermarkt geboten. Die „Street Food Fiesta“ werde internationale Kulinarik-Highlights bieten. Zudem laden der Süßener Bummel und ein Krämermarkt zum Shoppen und Flanieren ein. Ergänzt wird der Bummel sonntags mit einer „Gewerbe-Meile“ in der Kirchstraße, bei der Gewerbetreibende sich und ihre Dienstleistungen und Produkte präsentieren.

Exotische Gerichte aus aller Welt in Süßen

Die „Street Food Fiesta“ startet am Freitag. Sie kommt zum zweiten Mal nach Süßen. Beim Live-Cooking bereiten Köche exotische Gerichte aus aller Welt frisch zu. Dazu werden Straßenmusiker und das Jugendorchester des MV Süßen auftreten. Am Sonntag gibt es Modenschauen. Die Food Fiesta geht an diesem Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Beim Süßener Bummel geht der Sonntagsverkauf von 13 bis 18 Uhr.

Show und Musik am Einkaufssonntag in Süßen

In der Kirchstraße präsentieren Gewerbetreibende ihre Dienstleistungen und Produkte. So gibt es am Sonntag um 14 und 16 Uhr eine Hairshow und Brautmodeschau mit Live-Musik, Tanzvorführung und Cocktails. Das Autohaus Könninger zeigt eine Autoshow, Küchen-Gröner eine Grillshow. Opsilon Handpan und BPlanet zeigen Handpan und nachhaltige Produkte. Der Süßener Bummel wird von einem Krämermarkt auf der Marktstraße zwischen Ulrichskirche und Pizzeria „Zum Ochsen“ ergänzt. Dort können sich die Gäste bei verschiedenen typischen Marktständen inspirieren lassen und vielfältige und bunt gemischte Produkte erwerben.

Wegen der Veranstaltungen sind schon von Freitag an mehrere Straßen im Zentrum von Süßen gesperrt. Etwa der Parkplatz beim Kulturhaus und Rathaus. Die Marktstraße ist ab Freitag von Ulrichskirche bis Marktplatz und am Sonntag komplett zu, ebenso die Kirchstraße. Die Lange Straße ist am Sonntag zwischen Marienplatz und Heidenheimer Straße gesperrt.