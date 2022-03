Ein Aufruf, den Menschen in der Ukraine zu helfen, ist in Süßen auf große Resonanz gestoßen, berichtet Harald Schnapka von der Filstal-Apotheke in Süßen. Marina Kainz, die dort als pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) arbeitet, stammt aus der ­Ukraine. Die heute 32-Jährige ist im Alte...