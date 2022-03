Ein Polizeihubschrauber kreiste am Montag um die Mittagszeit über dem Göppinger Bergfeld und suchte einzelne Straßenzüge ab. Der Einsatz hat in dem Wohngebiet für Aufsehen gesorgt.

Was war passiert? „Es handelt sich um eine Personensuche“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Anfrage. Es handele sich um ein medizinisches Problem, von einer Fremdgefährdung sei nicht auszugehen, betonte der Polizeisprecher.

Am Nachmittag veröffentlichte die Polizei dann eine Vermisstenmeldung. Sie sucht den 63-jährigen Adam-Mieczyslav Andrysiak. Der Vermisste habe am Sonntag kurz nach 14 Uhr seine Wohnung in der Göppinger Innenstadt verlassen. Seither ist er verschwunden. „Die Angehörigen und die Polizei befürchten nun, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte oder er sich in einer hilflosen Lage befindet“, heißt es in der Suchmeldung. Die Polizei suchte mit mehreren Streifen und dem ein Hubschrauber nach dem 63-jährigen – bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste ist schlank, 1,77 m groß und wiegt knapp 80 Kilogramm. Er hat sehr kurze, graue Haare und trägt eine Brille. Zudem ist der 63-Jährige schlecht zu Fuß. Er dürfte mit einer Jeans und einer Jacke bekleidet sein. Eine nähere Beschreibung liegt der Polizei derzeit nicht vor.

Die Polizei veröffentlichte am Montagnachmittag auch ein Foto des Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Die Ermittler fragen: Wer hat Adam-Mieczyslav Andrysiak seit Sonntagnachmittag gesehen? Wer kennt seinen Aufenthaltsort? Wer kann sonst Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon (0731) 1880 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Der Hubschrauber suche systematisch und strategisch dort, wo sich die Person am ehesten aufhalten könnte. Die Suche werde dann schrittweise ausgeweitet.