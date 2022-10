Mit einer Anzeige wegen Körperverletzung muss eine 46-Jährige rechnen, nachdem sie am Montagabend ihren Nachbarn angegriffen hat. Die Frau traf im Treppenhaus eines Gebäudes in der Baldungstraße auf den 68-Jährigen, wo sie, seinen Angaben zufolge, sofort auf ihn losging, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

68-Jährigen am Boden gewürgt

Die 46-Jährige würgte den Mann. Auch als der 68-Jährige am Boden lag, hatte sie die Hände noch an seinem Hals. Erst im weiteren Verlauf konnte er sich befreien.