Am Dienstag haben drei Männer bei einer Auseinandersetzung in Schlierbach Verletzungen erlitten. Kurz vor 16.30 Uhr meldete ein Zeuge Streitigkeiten in einem Wohngebäude in der Straße Am Haslenbach. Ein 30-Jähriger sowie drei Männer im Alter von 35, 42 und 45 Jahren waren daran beteiligt.

Auch mit Metallschaufel zugeschlagen

Wie die Polizei berichtet, war der 30-Jährige mit einem Küchenmesser und einem Schlagstock durch das Haus gelaufen und hatte dabei wohl die drei Männer angegriffen. Zum Einsatz kam wohl auch eine Kehrschaufel. Mit der Metallschaufel und mit dem Schlagstock soll der Angreifer zugeschlagen und die Männer verletzt haben.

Ob das Messer von dem 30-Jährigen verwendet wurde, ist bislang noch unklar. Zwei der angegriffenen Männer erlitten Verletzungen. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Deshalb ermittelt nun die Polizei Uhingen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Mann vorläufig festgenommen

Der 30-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Er wurde leicht verletzt und kam auf ein Polizeirevier. Das konnte er nach Durchführung weiterer Maßnahmen wieder verlassen. Der 30-Jährige stand unter Alkoholeinwirkung. Warum die Kontrahenten in Streit geraten sind und wie die Auseinandersetzung ablief, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beteiligten sind nicht der deutschen Sprache mächtig, was die Ermittlungen der Polizei erschwert und Dolmetscher erforderlich machen.